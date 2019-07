Rod Stewart steunt A$AP Rocky

„Ik ben verbijsterd door het nieuws dat mijn vriend A$AP Rocky slecht behandeld wordt door de Zweedse politie”, schrijft de Stewart op Twitter. Hij hoopt dan ook dat er eindelijk gerechtigheid zal komen. Bij het bericht plaatste hij een foto van hemzelf en de rapper.

Stewart en A$AP Rocky leerden elkaar kennen doordat de rapper een sample van Rod Stewart gebruikte voor zijn nummer Everyday.

De rapper werd eerder deze maand aangehouden op verdenking van mishandeling van twee mannen. Hij is sindsdien niet formeel aangeklaagd, maar zit nog altijd vast in een gevangenis in Stockholm. Er zijn verschillende filmpjes opgedoken van het incident waarop de vechtpartij te zien is. Ook de momenten daarvoor zijn echter vastgelegd waaruit blijkt dat de rapper en zijn team hinderlijk worden gevolgd en A$AP Rocky de vermeende slachtoffers vraagt hen met rust te laten. Volgens de muzikant vielen de mannen daarbij ook diverse vrouwen lastig.

Eerder riepen onder meer Diddy, Nicki Minaj, Justin Bieber, Shawn Mendes, Jada Pinkett Smith, Kris Jenner en Post Malone hun volgers al op een #JusticeForRocky-petitie te tekenen.