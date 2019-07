Lil Nas X maakt panini’s met Gordon Ramsay

De rapper deelde op Twitter twee foto’s waarop hij in de keuken staat met de kok. „Gordon Ramsay en ik hebben panini’s gemaakt”, schreef hij daarbij. Op de kiekjes laten de heren trots het eindresultaat van hun kookkunsten zien. Een fanaccount vroeg de muzikant daarna of de televisiekok, die in zijn programma’s nogal opvliegend kan zijn, nog tegen hem geschreeuwd had. Daarop antwoordde Lil Nas X: „Helaas niet.”

Het nummer Panini gaat overigens eigenlijk over een ’cabbit’, een kruising tussen een kat en een konijn, uit tekenfilmserie Chowder.

