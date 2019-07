Britney Spears verrast pers met vriend... of verloofde?

Het duurde maar liefst drie jaar voordat Britney en Sam samen over de rode loper van een première paradeerden, weet People. Het stel is namelijk al sinds 2016 samen. Het is overigens niet zo dat de de 37-jarige zangeres haar 25-jarige vriend verborgen houdt voor de wereld. De twee posten hun doen en laten altijd uitgebreid op Instagram. Zo ook hun gang naar de première. Britney postte een foto van zichzelf en Sam, helemaal opgedoft. „Onze eerste première”, schreef ze erbij.

Spears was tot grote verbazing van de pers aanwezig bij de première. Haar komst was vooraf niet bekendgemaakt. En de verbazing van de paparazzi werd groter toen een grote diamanten ring om de vinger van de popprinses werd gezien. Dit wakkert de geruchten van een mogelijk verloving aan. Als de zangeres inderdaad verloofd is met Sam, dan zou dat de derde keer zijn dat Britney in het huwelijksbootje stapt.