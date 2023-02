Sylvester Stallone (76) wordt realityster

„Sylvester Stallone geeft de camera’s toegang tot wat hij zijn grootste rol van zijn leven vindt: die van vader”, zo kondigt Paramount+ de realityserie aan. Het is niet direct duidelijk of de korte breuk tussen Stallone en zijn vrouw Jennifer Flavin Stallone aan bod zal komen. De twee stonden vorig jaar op het punt te gaan scheiden, maar trokken volgens Amerikaanse tabloids hun scheidingsplannen weer in.

De show is eerst alleen nog in de Verenigde Staten en Canada te zien. Kijkers komen meer te weten over Stallones echtgenote, die een eigen bedrijf in huidverzorgingsmiddelen heeft. Dochter Scarlet is bekender voor het Noord-Amerikaanse publiek. Zij speelde samen met haar vader in de maffiaserie Tulsa King, ook voor Paramount+. Zijn andere twee dochters hebben samen een podcast.