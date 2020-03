Kroonprinses Victoria trekt zich niets aan van corona-angst

De kroonprinses ging tijdens haar bezoek voor een frisse lenteachtige look, gekleed in een groene jurk met bloemetjespatronen en matchende groene oorbellen. Haar outfit werd compleet gemaakt door grijze enkellaarsjes en een eveneens grijs handtasje.

Voorzitter Eliasson praatte Victoria bij over de werkzaamheden van het vredesinstituut in 2019. Daarnaast werd er tijdens het bezoek onder andere gesproken over klimaatgerelateerde veiligheidsrisico's en de toenemende onzekerheid in de wereld als gevolg van honger en gebrek aan voedsel.