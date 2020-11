Johan Derksen: ’Frank Kramer (73) in coma’

Terwijl de aftiteling van Veroncia Inside al bijna in beeld verschijnt, onderbreekt Derksen presentator Genee om het verdrietige nieuws te melden over de oud-voetballer en voormalig commentator bij Eurosport.

„Het gaat heel slecht met Frank Kramer”, weet Derksen. „Hij is onwel geworden op zijn verjaardag en opgenomen in het ziekenhuis. Hij ligt in coma. En het was zijn wens dat hij niet gereanimeerd zou worden en dat hij geen voeding zou krijgen, maar dat hij gewoon in coma zou worden gehouden.”

Kramer als presentator van Boggle. Ⓒ HH/ANP

Bombarie

Met een hoop bombarie kwam er twee jaar geleden een einde aan de carriere van Kramer als voetbalcommentator bij Eurosport. De oud-speler van onder meer Blauw Wit, FC Amsterdam en FC Volendam nam midden in de nacht afscheid van zijn kijkers door over van alles te praten, behalve de voetbalwedstrijd. Aan De Telegraaf vertelde de commentator dat hij ’maar één fout maakte’: „Ik heb per ongeluk toch wat over de wedstrijd gezegd bij het eerste doelpunt.”

Twee weken later schoof oud-quizmaster van programma’s als Hints en Boggle aan bij Veronica Inside, waar hij openlijk solliciteerde naar een plek aan tafel bij Derksen, Van der Gijp en Genee. „Kijk, je hebt voor je: een man, goede ontwikkeling, welbespraakt, alles wat je kunt hebben. Als voetballer wel/niet geslaagd, niet interessant. Maar die zou aan tafel bij jullie voor balans kunnen zorgen. Ik heb een goede smaak. (...) Ik hoef hier niet elke week te zitten. Al geven jullie me de helft van jullie salaris, ik doe het.”