Charles en Camilla in gedachten bij slachtoffers Beiroet

„Mijn vrouw en ik wilden u laten weten hoe erg we het vinden voor het Libanese volk nadat de verschrikkelijke explosie in Beiroet zoveel doden en ondenkbare verwoesting heeft veroorzaakt”, schrijft Charles. „Onze harten gaan uit naar iedereen die geliefden heeft verloren en iedereen die zo zwaar gewond is geraakt.”

De Prince of Wales laat president Michel Aoun verder weten dat hij en zijn volk in de gedachten van hem en zijn vrouw Camilla zijn.