’Epstein dreigde affaire van Bill Gates te onthullen’

Gates, die in het verleden weleens heeft gezegd dat bridge een van zijn favoriete hobby’s is, heeft bridgespeler Mila Antonova tijdens een wedstrijd in 2010 ontmoet. Daarna zouden ze een relatie hebben gekregen. In die tijd was Bill getrouwd met Melinda, van wie hij in 2021 scheidde.

Epstein heeft Antonova in 2013 ontmoet. Zij probeerde destijds investeerders te vinden voor een online bridgeplatform. Hoewel Epstein geen cent heeft bijgedragen aan het platform, heeft hij later wel een programmeeropleiding voor haar betaald. Pas in 2017 zou Epstein gedreigd hebben de affaire openbaar te maken, omdat hij van Gates een terugbetaling voor de opleiding van Antonova eiste.

Tegenover the Wall Street Journal stelt een woordvoerder namens Gates: „Meneer Gates heeft Epstein uitsluitend gezien vanwege filantropische doeleinden. Omdat het Epstein niet lukte om meneer Gates bij andere zaken te betrekken, heeft hij tevergeefs een poging gedaan een relatie uit het verleden te gebruiken tegen meneer Gates.” Daaraan voegde de woordvoerder toe dat Gates geen cent zou hebben betaald aan Epstein na de bedreiging.

Verblijf in New York

Antonova vertelt aan de Amerikaanse krant dat ze niet echt wist wie Epstein was op het moment dat ze hem ontmoette. Ze dacht dat hij ’gewoon een succesvolle zakenman was die wilde helpen’. „Ik walg van Epstein en wat hij deed”, aldus Antonova die niet wil ingaan op vragen over haar vermeende relatie met Gates.

Nadat ze tijdens een potje bridgen op het toernooi van Gates verloren had, was Antonova geïnspireerd om haar eigen online bridgeplatform te starten om mensen haar favoriete spel te leren spelen. Volgens insiders bracht een adviseur van Gates haar in contact met Epstein. Ondanks dat de miljardair niet wilde investeren in haar project, zegt ze dat hij wel betaald heeft voor haar programmeeropleiding. „Ik weet niet waarom hij dat deed. Wanneer ik er naar vroeg, antwoordde hij iets als dat hij het geld kon missen en graag mensen wilde helpen.” Epstein heeft haar ook onderdak in zijn beruchte huis in New York verschaft. Antonova zegt dat ze hem tijdens dat verblijf niet heeft gezien of gesproken.

Ingewijden beweren tegenover the Wall Street Journal dat de chantage van Epstein heeft plaatsgevonden rond de tijd dat zijn imperium begon af te brokkelen na de vele aantijgingen van mensenhandel en seksueel misbruik. In een poging de schade te beperken, wilde hij een liefdadigheidsstichting oprichten, waarbij Gates een van de grote donoren zou zijn. Naar verluidt noemde Epstein Gates’ naam toen hij de Amerikaanse bank JPMorgan Chase bij het fonds wilde betrekken. De bank en Gates weigerden en daarna zou Epstein Gates hebben proberen te chanteren.