Shania Twain droomt van ’magie’ met Harry Styles

„Een samenwerking zou mijn droom zijn, ja. Hij is nu druk met films maken, maar dat zou ik ook geweldig vinden. Schrijf dat maar op, zorg dat het gebeurt! Dat wordt magisch, zeker weten”, blikt de 57-jarige zangeres vooruit.

Ook tijdens het gezamelijke optreden op Coachella maakte Twain en geen geheim van bewondering te hebben voor Styles. „Ik ben een beetje starstruck”, zei de zangeres tegen het publiek. „Ik ben natuurlijk fan van je en ik realiseer me dat jij nog maar een kind was toen ik dit nummer scheef. Het is een soort droom en tegelijk heel onwerkelijk om hier nu te zitten om dit lied samen met jou te zingen”, aldus Twain, waarna het tweetal zittend op twee krukken You’re Still The One uit 1997 opvoerde.

Overigens leed de aanbidding geheel wederzijds. Volgens Variety sprak de zanger uitgebreid over hoe hij vroeger als kind met zijn ouders in de auto meezong met met onder meer Man! I Feel Like A Woman!. „Deze dame heeft me leren zingen”, zei Styles dan ook meteen zodra hij Shania het podium op zag komen.

Op dit moment bereidt Twain zich voor op de release van haar nieuwe album Queen of Me, dat op 3 februari uitkomt. Het zou zomaar kunnen dat er snel meer platen volgen, want in coronatijd heeft ze naar eigen zeggen genoeg materiaal geschreven om meer platen mee te vullen. „De coronaperiode gaf me meer tijd dan ik verwachtte. Ik heb eigenlijk voor vier albums aan liedjes geschreven. Ik was zo productief, dit is pas het begin.”