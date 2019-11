Rapper in Marokko in cel na belediging politie

Maar volgens zijn advocaat is de werkelijke reden dat Mounir voor de rechter staat, zijn felle kritiek op de jeugdwerkloosheid en de corruptie in het land, zoals verwoord in een met twee vrienden geschreven nummer. Dat heet Aâcha Chaâb (Leve het volk) en is afgelopen maand op YouTube verschenen en al dertien miljoen keer bekeken.

Mounir doet in het nummer ook een rechtstreekse aanval op de koning, wat in Marokko over het algemeen volstrekt onacceptabel is. De rapper zit sinds 1 november vast. Volgens een politiewoordvoerder is hij gearresteerd wegens belediging en niet wegens kritiek op autoriteiten.

Marokkaanse jongeren zuchten onder de werkloosheid. Het land heeft volgens officiële cijfers (2018) een beroepsbevolking van naar schatting 12 miljoen mensen en circa 10 procent daarvan is werkloos. Twee derde van de werklozen is tussen de 15 en 29 jaar. Deze cijfers gaan echter enkel over officieel geregistreerde werkzoekenden en gaan voorbij aan het lot van mogelijk 2,5 miljoen anderen in de informele economie.