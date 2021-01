Jill heeft geen corona en keert terug in Big Brother

Jill kampte met hevige buikpijn en moest voor onderzoek naar het ziekenhuis. Volgens de deelneemster aan het RTL-programma werden haar klachten veroorzaakt door een verlate menstruatie. Inmiddels maakt ze het weer goed. Vanwege de coronamaatregelen moest Jill in quarantaine, voordat ze kon terugkeren in het huis.

Tijdens haar verblijf in een hotel was Jill volledig afgesloten van de buitenwereld, net zoals de bewoners van het Big Brother-huis. Ze had daar dus geen toegang tot internet of televisie.