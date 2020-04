Tom Hanks gastheer voor speciale aflevering Saturday Night Live

De 63-jarige acteur, bij wie in maart het coronavirus werd vastgesteld, gaf de openingsmonoloog vanuit zijn eigen keuken. „Het is een vreemde tijd om te proberen om grappig te zijn”, aldus Tom Hanks. Hij maakte ook duidelijk dat het niet om een live-uitzending ging, maar dat iedereen hun best heeft gedaan om de kijker toch het ’Saturday Night Live-gevoel’ te geven.

Tom liet verder weten dat het inmiddels weer helemaal goed gaat met hem en zijn vrouw Rita Wilson. Aan het einde van zijn monoloog drukte Tom de kijkers op het hart om goed op hun gezondheid te letten. „Blijf veilig. We komen hier met zijn allen weer uit.”