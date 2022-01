Premium Royals

Kan getuigenis van deze vrouw prins Andrew redden?

Ze was een studente van twintig jaar toen zij in handen van Ghislaine Maxwell zou zijn gevallen. De nu 41-jarige kapster Johanna Sjoberg claimde eerder dat zij ook door prins Andrew betast is, in Epsteins herenhuis in New York. Volgens Daily Mail zou zij daarmee zomaar een sleutelfiguur kunnen zijn ...