Monica Geuze en Kaj Gorgels presenteren ’vernieuwd’ Temptation Island

Anders dan in de reguliere versie en de VIPS-editie onderzoeken koppels niet of ze de verleiding kunnen weerstaan, maar testen ze of ze wel de ware zijn voor elkaar. In plaats van verleiders zijn er singles die op zoek zijn naar een serieuze relatie met wie ze op date gaan. De nieuwe versie is vergelijkbaar met de Amerikaanse Temptation Island.

Monica vindt het „een droom die uitkomt” om het programma te presenteren. „Ik volg al jaren alle edities van Temptation Island en nu mag ik dit nieuwe seizoen met mijn beste vriend presenteren. We zitten momenteel in Italië voor opnamen en alles ziet er zó mooi en romantisch uit. Ik heb er enorm veel zin in!”