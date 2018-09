Countryzanger Ray Price overleden

De zanger overleed in zijn woning in Mount Pleasant, ten oosten van Dallas, aan de gevolgen van kanker. Zondag was er enige verwarring, omdat toen al ten onrechte werd gemeld dat Price was overleden.

De countryzanger won in zijn lange carrière twee Grammy's, onder meer voor het nummer 'For the good times'. Behalve een goede zanger was Price ook goed in het ontdekken van talent. Zo nam hij in 1960 een jonge Willie Nelson op in zijn band.