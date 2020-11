Elton John steunt The Weeknd

De muzikant deelt op Instagram een foto van de single Blinding Lights van het album After Hours dat The Weeknd eerder dit jaar uitbracht. „In mijn bescheiden mening is Blinding Lights Song of the Year en Record of the Year”, schreef de zanger erbij.

Kort nadat de nominaties van de belangrijkste muziekprijzen dinsdag bekend werden, reageerde The Weeknd boos dat hij niet op de lijst staat. De zanger, die met zijn album wekenlang bovenaan de hitlijsten stond, noemde de organisatie ’corrupt’.

Ook Justin Bieber had kritiek op de organisatie. De zanger maakt drie keer kans op een Grammy Award in de categorie popmuziek, terwijl hij zelf vindt dat zijn laatste album Changes in het genre r&b valt.