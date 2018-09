'Niall Horan date Victoria's Secret-model'

De boybandzanger en het model werden onlangs gespot in de bioscoop en nu zijn de twee weer samen gezien.

Horan en Palvin werden op de gevoelige plaat vastgelegd toen ze zondagavond via de achteruitgang de Marylebone One Club verlieten. Of de twee ook samen de nacht hebben doorgebracht is niet bekend.

Het is nog maar de vraag of het echt wat gaat worden tussen de zanger en de collega van Doutzen Kroes. De moeder van Niall is namelijk van mening dat haar zoon voorlopig nog niet klaar is voor een serieuze relatie. "Hij wil van zijn leven genieten en is niet klaar om zich te settelen", zei ze in een interview.