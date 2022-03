The Streamers treden eindelijk live op voor echt publiek

Onder anderen Guus Meeuwis, Kraantje Pappie, Maan, Suzan & Freek, Rolf Sanchez, Thomas Acda en Emma Heesters zijn in het najaar in Amsterdam te zien. Net als bij de vorige concerten worden er ook weer gastartiesten uitgenodigd. Wie dat zijn wordt op een later moment bekendgemaakt.

Guus Meeuwis laat weten zin te hebben in het optreden. „Het mag duidelijk zijn dat we genoten hebben van de livestreams op al die prachtige locaties, maar ook dat we publiek om ons heen enorm hebben gemist. De keuze om nu in het Olympisch Stadion te gaan spelen was dan ook snel gemaakt.”

In coronatijd gaven The Streamers digitale optredens in Carré, op Paleis Noordeinde, in De Kuip en De Efteling. Hier keken volgens de organisatie in totaal zo’n 7,5 miljoen mensen naar. De kaartverkoop voor het optreden in het Olympisch Stadion gaat zaterdag van start via de website van The Streamers.