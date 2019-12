Amber Kortzorg nieuwe presentatrice Kassa

Amber heeft al de nodige ervaring bij het programma. Ze presenteerde een tijdlang De Kassa Belbus en verving Brecht van Hulten toen zij in korte tijd twee keer tegen een hersenschudding aanliep.

De kersverse presentatrice heeft er zin in: „Ik vind het een enorme eer Kassa te mogen overnemen van een ervaren presentator als Brecht. De verantwoordelijkheid die hierbij komt kijken is spannend, maar ik heb zin dit avontuur aan te gaan samen met een fantastisch team van getalenteerde collega's. Ik kijk ernaar uit in januari te beginnen.”

Ook het vaste programma-onderdeel De Kassa Belbus krijgt vanaf januari een nieuwe presentator. Sahil Amar Aïssa neemt het stokje over van Renze Klamer.