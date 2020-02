Roman Polanski luistert naar kritiek en gaat niet naar Césars

Meerdere feministische organisaties tekenden protest aan tegen de nominaties voor de regisseur. Ze riepen afgelopen maand op om niet te stemmen op Polanski, die werd veroordeeld voor seks met een minderjarige. „Als verkrachting een kunstvorm is, geef Polanski dan alle Césars”, was de titel van de open brief die werd gepubliceerd in de Franse krant Le Parisien.

De 86-jarige regisseur werd in 1978 veroordeeld in de Verenigde Staten voor seks met een 13-jarig meisje. Polanski ontvluchtte het land en maakt sindsdien films vanuit Europa. Afgelopen november werd hij opnieuw beschuldigd van verkrachting, deze keer door de Franse actrice Valentine Monnier. Daarop voerden verschillende groepen actie tegen de bioscooprelease van zijn film J’accuse.

In Nederland wordt de omstreden film uitgebracht door distributeur Cinéart. Voor de release organiseert de distributeur een openbaar debat in Amsterdam over de vraag of de film vertoond moet worden.