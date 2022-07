’Beyoncé doet MeToo-controles naar iedereen rondom album’

Video

Verbazing over bizar ritueel Arie Boomsma: ‘Dit is onzin!’

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week over Arie Boomsma, die ‘s nachts met plakband op zijn mond slaapt. Verder snapt Jan niets van Glennis Grace, die zich deze week misdr...