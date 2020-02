Spaanse zanger Joaquín Sabina (71) valt twee meter van podium

Volgens een van de aanwezigen van het concert viel de muzikant van het podium twee meter naar beneden. Dat gebeurde 45 minuten na de opening van het concert met de Catalaanse zanger Joan Manuel Serrat.

Nadat Serrat het lied Mis Amigos had gezongen en een toespraak had gehouden over vriendschap, kwam Sabina op het podium en al pratend viel de artiest. Hij bleef wel bij bewustzijn.

Later verscheen Joaquín Sabina nog in een door Serrat geduwde rolstoel op het podium. Hij zei dat hij in orde was en ’dat deze dingen alleen in Madrid gebeuren’. Hij liet weten niet verder te zullen optreden omdat hij erg veel pijn aan zijn schouder had en naar het ziekenhuis ging.

De zangers komen op 22 mei terug om het concert in te halen.