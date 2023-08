Vriendin siert na wang ook bil Dennis Rodman: ’Voor altijd aan mijn zijde’

„Voor altijd aan mijn zijde”, schrijft de 62-jarige Rodman bij het resultaat op Instagram. De beelden leveren geschokte reacties op onder zijn volgers, anderen zijn juist helemaal niet verbaasd: „Dit is normaal gedrag voor Rodman”, verklaart iemand.

Rodman kwam de laatste jaren vaker in het nieuws vanwege opmerkelijke berichten. Zo ontwikkelde hij een vriendschap met Kim Jong-Un en was hij in 2018 ook aanwezig bij de historische ontmoeting van de Noord-Koreaanse leider met toenmalig Amerikaans president Donald Trump. De voormalig sporter claimde later dat hij de twee bij elkaar had gebracht.