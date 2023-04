Aflevering Klokhuis over aanraking oogst wereldwijd bewondering

„We horen van internationale programmamakers dat deze speciale Klokhuis bij veel mensen een snaar heeft geraakt”, vertelt Klokhuis-eindredacteur Anneke Dorsman. „Misbruik van kinderen is een van de ergst denkbare onderwerpen om te bespreken. Maar het is wel iets dat veel kinderen overkomt. Het was een flinke evenwichtsoefening om dat op een goede manier te doen. Je wilt waarschuwen voor wat er kan gebeuren, maar je wilt kinderen tegelijkertijd niet bang maken voor intimiteit en seks.”

Woorden wegen

De rode draad van de uitzending zijn twee gesprekken die presentator Nizar El Manouzi heeft, met Pauline, die vroeger misbruikt is, en psycholoog Iva Bicanic van het Centrum Seksueel Geweld. Bicanic hielp de redactie van Het Klokhuis ook met het vinden van de juiste formuleringen. „Elk woord hebben we gewogen”, aldus Dorsman. „Een van de belangrijkste dingen is dat kinderen die dit is overkomen op geen enkele manier kunnen denken dat zij schuld hebben aan wat er is gebeurd.”

In Nederland is Je lijf is van jou, zoals de uitzending heet, een van de meest door ouders en docenten besproken afleveringen in de geschiedenis van het programma. „We krijgen van ouders en docenten terug dat de uitzending helpt om met jonge kinderen het gesprek over mogelijk seksueel ongewenst gedrag aan te gaan”, vertelt Dorsman. Cijfers van de Nationaal Rapporteur Seksueel Geweld Tegen Kinderen stellen dat een op de drie kinderen voor z’n 18e te maken krijgt met ongewenst fysiek gedrag.

Willem Wilmink Prijs

Het lied Een soort van, dat actrice Marie-Mae van Zuilen in het programma zong, won deze week de Willem Wilmink Prijs voor het beste kinderlied van het jaar. Het nummer dat in de uitzending te horen is, beschrijft de ervaringen van een meisje dat misbruikt is. „Een lied bleek een goede vorm om toch aan te snijden dat er kinderen zijn die rondlopen met een groot geheim dat zij niet delen”, zei tekstschrijver Jurrian van Dongen eerder deze week in het NPO-programma Volgspot. „Bij zo’n onderwerp kom je niet weg met clichés of een keurig doorlopend liedje. We wilden in woord en muziek overbrengen hoe dat geheim ingrijpt in het leven van het meisje.”