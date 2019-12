Chateau Meiland krijgt oudjaarsspecial met hoogtepunten

SBS kondigde maandag de eenmalige special aan, waarin bekende Nederlanders, zoals Patty Brard en Gerard Ekdom, hun favoriete momenten uit het programma delen. Fans van de Meilandjes kunnen de komende weken hun lol op, want op 16, 17, 23 en 24 december worden er kerstafleveringen uitgezonden. Op kerstavond staat zelfs een dubbele aflevering gepland.

In Kerst op Chateau Meiland is te zien hoe de familie zich klaarmaakt voor alle feestelijkheden. Zo organiseren ze een groot kerstdiner en wordt het kasteel compleet gerestyled in kerstsferen.

