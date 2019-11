Jeroen Pauw gevraagd voor naaktprogramma

In de nieuwe Net5-show For One Night Only gaat een groep bekende mannen volledig uit de kleren voor het goede doel. In Jeroens eigen talkshow Pauw vroeg Jan Versteegh, één van de kandidaten van het programma, waarom hij niet mee wilde doen met het programma. „Ik ben niet gevraagd”, reageerde Jeroen verbaasd. Jan verwijst naar de producent van het programma die ook aanwezig is in de studio: „O, de producent zit namelijk daar en die zei dat jij ook gevraagd bent, maar nee hebt gezegd.” Kennelijk is het management van de talkshowhost benaderd, maar hebben zij de uitnodiging afgeslagen.

Samen met choreograaf Kenzo Alvares bereiden de mannen van For One Night Only een dans voor. Daar lijkt Jeroen meer problemen mee te hebben dan daadwerkelijk naakt voor de camera te verschijnen. „Dat naakt, nee. Dat dansen zou mijn probleem zijn.”