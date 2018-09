Barbie ingestort door familiedrama

De neef van Barbie werd dood in zijn bed gevonden. Nadat de realityster het afschuwelijke nieuws hoorde, stortte zij op het Scheveningse strand volledig in.

Eigenlijk zou Samantha de Jong, zoals Barbie echt heet, een interview geven naar aanleiding van haar biografie Van Bimbo tot Business Babe. Maar door het verschrikkelijke familiedrama ging het interview niet door.

"Pakweg een uur voordat de ploeg zou komen kregen we het verschrikkelijke bericht dat een familielid van haar was overleden", zegt zakelijk manager Michel Aarden in RTL Boulevard. "Ze was gebroken, niet meer mee te praten, niks."

Verder vertelt Michel dat hij de man van Barbie, Michael, bijna niet kon verstaan aan de telefoon omdat ze zo vreselijk aan het huilen was, ze had intens verdriet. Ze is echt gebroken."