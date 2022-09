Premium Het beste van De Telegraaf

Acteur (69): ’Alleen ben ik ook gelukkig’ Alfred van den Heuvel: ’Voor mij geen vrouw meer’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Bijna zeventig, maar naar eigen zeggen is Alfred van den Heuvel nog zo fit als een hoentje. ,,Voorlopig zit ik nog boordevol plannen.’' Ⓒ ANP/HH

Het is voor Alfred van den Heuvel (69) alsof hij in de bloei van een nieuw leven staat, na een verdrietige maar vooral donkere periode. „Ik voel me als herboren”, vertelt de acteur, die het zwaar had na zijn scheiding en zijn Spaanse B&B-avontuur met zijn vrouw Debbie de Jong in 2019. Vanaf oktober is hij in de theaters te zien in het familiespektakelstuk De Schippers van de Kameleon. „Ik heb geen behoefte meer aan een nieuwe vrouw. In mijn eentje ben ik ook gelukkig.”