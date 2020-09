Chantal Janzen krijgt eigen spelshow op zaterdagavond

Veel details kan Chantal nog niet bekendmaken. Wel vertelt ze dat het een show wordt voor alle leeftijden. ”Ik moet wel zeggen dat het dicht bij me ligt. Het vloeit wel voort uit een eerder programma, daar heeft het wel mee te maken.” Het wordt een vrolijk programma. „Iedereen die naar de studio komt, ziet er ook erg leuk uit. Laat ik het daarbij houden.”

Voor de presentatrice is het presenteren van een grote spelshow een langgekoesterde wens. „Ik ben eigenlijk dit vak in gegaan om grote shows te gaan doen”, vertelt ze. „Een grote spelshow is wel echt heel gaaf.”