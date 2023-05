Premium Het beste van De Telegraaf

In tweede halve finale Songfestival Belgische Gustaph: ’Mijn lied is een instant feestje van drie minuten’

Twee maal eerder deed de Belgische zanger Gustaph (42) mee aan het Eurovisie Songfestival. Maar als achtergrondzanger kwam hij eigenlijk niet in beeld. Dit jaar neemt hij zijn revanche: donderdag probeert hij in de tweede halve finale om met het lied Because of you onze zuiderburen de finale in te loodsen.