Hummie hoort nog steeds de stemmen van Big Brother

„Nu nog kan het zomaar voorkomen dat die stemmen uit het huis zich in mijn hoofd voordoen”, zegt Hummie. Vooral in het begin van de reeks was Hummie veel in het Big Brotherhuis te vinden. Ze sliep zelfs op de redactie. „En dan hoorde je steeds die stemmen!”

Hummie vertelt ook nog dat het helemaal niet haar bedoeling was om hoofdredacteur van Big Brother te worden. „Ik dacht dat ik een soort van adviseur zou worden”, zo kijkt de voormalige showbizzjournaliste terug. Uiteindelijk besloot producent Paul Römer om haar de functie te geven. „Ik dacht dat ik flauwviel, toen hij dat zei. Ik had nog nooit een tv-studio van binnen gezien.”

Vooral in het begin had Hummie het lastig. Ze vertelt dat ze na de eerste uitzending huilend achter het bureau zat „omdat het helemaal niet was wat ik wilde.” De eerste twee weken waren moeilijk, maar toen bewoners Bart en Sabine een romance begonnen, stegen de kijkcijfers en vond Hummie haar draai.