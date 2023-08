Julie Bowen zou graag een avond stappen met Modern Family-collega Sofía Vergara

„Dat zou me heel erg leuk lijken. Maar ze zou dan wel boos op me worden omdat ik niet kan dansen”, zegt Bowen (53) over haar stapplannen met Vergara (51). „Zij is zo’n goeie danser, ze beweegt urenlang haar heupen dan heel langzaam. Dat is waar stappen met haar dan uit bestaat: heel lang met je heupen schudden.”

Wanneer het avondje stappen tussen de twee actrices plaats moet vinden, is nog niet duidelijk. De agenda’s van Bowen en Vergara hebben het tot dusver nog niet toegelaten. „We moeten nog even kijken, zij is veel op reis geweest en ik ook”, bekent Bowen. „We moeten even wachten totdat de zomerdrukte voorbij is.”

In juli werd bekend dat het huwelijk van Vergara en haar echtgenoot Joe Marganiello na zeven jaar voorbij was. De Colombiaanse geniet momenteel van haar bestaan als single, weet Bowen. „Alles wat ze doet, doet ze heel sierlijk. Ze is warm en gul voor iedereen om haar heen. Ik twijfel er niet over dat ze zo weer een relatie kan hebben als ze dat zou willen, maar ik weet zeker dat ze dat niet nodig heeft.”