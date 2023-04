AvroTros werkt aan begeleiding Mia & Dion

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Omroep AvroTros erkent dat het optreden van Mia Nicolai en Dion Cooper zaterdag tijdens Eurovision in Concert in Amsterdam niet goed was. Een woordvoerder laat zondag weten dat de omroep hard werkt aan de begeleiding van het duo en dat hij daar tot aan het Eurovisie Songfestival in Liverpool mee doorgaat.