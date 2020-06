Sarah Jessica Parker aangeklaagd door voormalig winkelmanager

Holt klaagt niet alleen Parker, maar ook haar zakenpartner aan. Volgens Heather hebben beide schuld in deze zaak. „Alle New Yorkers hebben recht op uitbetaling van de uren die ze maken. Indien dit niet nagekomen wordt, hebben we te maken met het overtreden van de wet”, aldus Holt’s advocaat.

In de aanklacht valt onder meer te lezen dat de aanklager, Holt in dit geval, nooit gecompenseerd is voor alle uren die ze bovenop haar fulltime contract van 40 uur per week maakte. Om hoeveel extra uren het exact gaat is niet bekend gemaakt.

Sarah Jessica heeft twee winkels in New York en zaken in Las Vegas, de staat Maryland, Dubai, Abu Dhabi en Canada.