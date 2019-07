Mary-Kate Olsen doet mee aan springconcours

Het was de tweede keer in een week dat Mary-Kate deelneemster was aan het concours. Eerder reed ze al in Monaco, toegejuicht door haar echtgenoot Olivier Sarkozy.

De voormalige Full House-ster rijdt al van jongs af aan paard. In een profiel op hippische website HITS liet ze eerder weten: „Paardrijden was voor mij als kind superbelangrijk, omdat het me een leven gaf dat losstond van school en werk.”

De 33-jarige vertelt daarin dat ze de sport beoefende tot het einde van de middelbare school, maar die opgaf toen ze daarna naar New York verhuisde. Later pakte ze de hobby toch weer op omdat ze het ’nog elke dag miste’. Ook in haar werk voor het mode-imperium The Row, dat ze runt met zus Ashley, komt het thema terug. „Een van de eerste blazers die we ontwierpen, was geïnspireerd op het eerste ruiterjasje dat ik ooit droeg.”