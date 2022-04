Tiësto wil samenwerking met Avicii niet uitbrengen

Voor de camera’s van Billboard vertelde de Nederlander zondag op de rode loper van de Grammy’s dat hij delen van de twee tracks weleens in zijn sets heeft verwerkt. Hoewel hij daar naar eigen zeggen altijd goede reacties op kreeg, is hij niet van plan echt iets met de muziek te doen. „Het was gewoon niet af dus het voelt fout om ze uit te brengen.” Avicii maakte in 2018 een einde aan zijn leven.

Tiësto maakte in Las Vegas kans op een Grammy voor zijn nummer The Business, Het was de eerste keer dat de dj, die in 2015 al eens een Grammy won voor zijn remix van John Legends All of You, was genomineerd voor een soloproject. Ook Afrojack maakte kans op de prijs, maar Rüfüs Du Sol mocht met het nummer Alive de award mee naar huis nemen.