’Film over Netflix-hit Tiger King in de planning’

„De populariteit van de serie is ongekend en ze denken dat een film erover nog dramatischer zou kunnen zijn. De film zou licht kunnen werpen op enkele details achter de schermen die niet werden getoond in de Netflix-serie”, schrijft The Sun.

Tiger King heeft zich binnen enkele weken ontpopt tot het grote succes van streamingdienst Netflix. In vrijwel alle landen ter wereld staat de documentaire bovenaan de lijst met best bekeken programma’s van Netflix. Ook in Nederland prijkt het in de top 3 van best bekeken programma’s.

De reeks vertelt het verhaal van twee tegenpolen: Joe Exotic, de eigenaar van een goedlopend wildpark, en Carole Baskin, de oprichter van dierenrechtenclub Big Cat Rescue. Langzaam maar zeker geeft regisseur Eric Goode de kijker informatie die leidt naar een gewelddadige ontknoping.

Veel kijkers stellen dat de serie dusdanig bizar is dat het verhaal de aandacht even afleidt van de wereldwijde coronacrisis.