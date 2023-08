B&B vol liefde-deelneemster Anna zoekt beste vriend Bram op in Zweden

„Het einde van B&B vol liefde is natuurlijk niet het einde van de wereld. Anna komt bij mij op bezoek”, vertelt Daniel in een YouTube-video. Hierin is te zien dat Anna meerdere dagen bij hem spendeert. Ze koken samen, zoeken naar paddenstoelen en kleien bomen met eekhoorns erin.

Ze verwijzen ook naar het programma waar zij onlangs in te zien waren. Daniel zegt: „Als het aan mij ligt, trouwen we morgen”, doelend op de uitspraak van B&B-eigenaar Joy aan Dani.

Of er sprake van liefde is tussen de twee blijft vooralsnog in het midden. „Misschien komt Anna binnenkort wel weer terug”, zegt Daniel.