Toine van Peperstraten weer gelukkig in de liefde

Van Peperstraten bevestigt aan Shownieuws dat er inderdaad weer iemand in zijn leven is. Aangezien het allemaal nog heel pril is, zou hij er nog geen stempel op willen drukken. Wel geeft hij aan dat ze zich snel op een rode loper zal laten zien.

Al zal dat met de huidige maatregelen rond de coronacrisis nog wel even op zich laten wachten...

Toine van Peperstraten was eerder getrouwd met Martine Willekens van wie hij in 2010 scheidde. De jaren daarna had hij het prima naar zijn zin als single „Ik kan in mijn eentje heel gelukkig zijn. Daar komt bij dat ik door de aard van mijn beroep niet op courante tijden werk, zoals de meeste weekeinden bijvoorbeeld, wat het onderhouden van een relatie er niet makkelijker op maakt”, zei hij eerder in gesprek met weekblad Privé.

Toch ziet het er nu dus naar uit dat hij alsnog iemand heeft gevonden. Wellicht dat zijn nieuwe baan met meer reguliere werktijden daaraan heeft bijgedragen. Half december nam Van Peperstraten afscheid van t Wordt nu laat op NPO Radio 2. Sinds 1 januari zit hij bij NPO Radio 1, waar hij hij samen met Dionne Stax van maandag tot en met donderdag het programma Stax & Toine presenteert.