Spoorloos-presentator Derk Bolt over fixerfiasco: 'Heel tragisch als er een mismatch is'

In de talkshow Khalid & Sophie benadrukt Derk: „Het allerergste is het voor de mensen. Tragisch dat je na zoveel jaar tot de ontdekking komt dat je voorgestelde biologische broer niet je familie is.”

Toch twijfelt hij niet aan de intenties van de tussenpersoon, die inmiddels zelf spoorloos lijkt te zijn. „Er zijn duizenden matches gemaakt. Het is heel tragisch als er een mismatch is. Sommige dingen zijn niet te voorkomen. Fouten worden overal gemaakt, ik wil helemaal niemand vrijpleiten. Je kunt best om de tuin geleid worden door mensen. Dit is niet aan mij om relativerend over te doen, het is heel vervelend voor de mensen die het betreft, ik voel echt met ze mee.”

Op de vraag wanneer hij op de hoogte is gesteld van het onderzoek waar Kees van der Spek mee bezig was, antwoordt hij: „Ik hoorde het een maand geleden, toen werd ik in paniek gebeld door Edwin (de Colombiaanse tussenpersoon, red.).”Daarnaast probeert hij uit te leggen dat er tijdens de zoektocht naar de biologische ouders de omstandigheden dingen moeilijker maakten. „In 2002 was de guerillaoorlog in Colombia op z’n hoogtepunt, dan heb je iemand nodig om de mensen te zoeken naar wie je op zoek bent. Hij was een gerespecteerd medewerker van Wereldkinderen. Hij heeft heel veel dingen moeten doen om voor ons achter mensen aan te gaan van wie wij namen hadden.”

„Ik trek in twijfel dat het bewezen is dat deze man iemand opgelicht heeft. Edwin heeft toentertijd natuurlijk ook gedacht: ’Ik koppel hem aan de juiste persoon’.” Ook heeft Derk het gevoel dat ’iedereen er met de hakbijl er zomaar op aan het inhakken’ is. Hij hoop het vertrouwen van de mensen in de toekomst weer terug te kunnen krijgen.

Kro-Ncrv liet eerder al weten dat er de mensen die verkeerd gematcht bleken te zijn contact te hebben. De omroep biedt „hun zo nodig en waar we kunnen ondersteuning.” Dit benadrukt Bolt nogmaals aan tafel bij Khalid.