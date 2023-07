Dr. Dre weigerde samenwerking met Michael Jackson, Prince en Stevie Wonder

„Ze vroegen of ik met hen wilde werken en ik had zoiets van: ik weet niet wat ik met ze aan moet”, zei Dr. Dre. Onlangs zou hij zijn benaderd voor een nummer met Wonder, maar dat wilde hij niet. „Ik werk al mijn hele leven en carrière met nieuwe artiesten. Dat is wat ik leuk vind.”

De producer vindt het fijn dat onbekende talenten nog te vormen zijn. „Dat is wat ik wil. De rest, en dan vooral mijn helden, hebben al een heel plan voor hoe hun shit moet klinken. Dan kan ik niks meer onderzoeken.”

Dr. Dre is daarnaast bang dat hij anders zou gaan denken over zijn muzikale helden als hij met ze zou samenwerken. „Ik wil graag vasthouden aan het beeld van de artiesten waarmee ik ben opgegroeid. Ik wil dat idee en beeld niet verpesten.”