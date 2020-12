Rocker Sammy Hagar opgelucht na gesprek Eddie van Halen

Sammy werd midden jaren tachtig zanger bij Van Halen. Hij verving David Lee Roth. Toen hij hoorde dat het slecht ging met zijn vroegere bandmaatje, wilde hij in contact komen om alle ruzies uit het verleden bij te leggen. Uiteindelijk kreeg hij Eddie te pakken en waren de geschillen al snel de wereld uit. „Ik ben heel dankbaar dat we alles hebben opgelost en dat we met elkaar gesproken hebben voor zijn dood”, zegt hij tegen Variety.

In het gesprek onthult Sammy ook dat er inderdaad plannen waren voor een grote Van Halen-reünie. Ook David Lee Roth zou daarbij betrokken worden. De ziekte en het overlijden van Eddie in oktober dit jaar gooiden echter roet in het eten. Volgens Sammy had hij graag zo’n grote reünie gewild. „Geef de fans de beste band ter wereld. Ze verdienen het die grote band te zien en al onze songs te horen.”

Sammy Hagar heeft sinds een aantal jaar zijn eigen band The Circle. Daarmee trad hij veel op tot de coronacrisis uitbrak. De inmiddels 73-jarige zanger wil de optredens snel weer oppakken, maar hij zegt ook dat hij het fijn vond om even wat gas terug te nemen. „Ik begin het optreden nu wel een beetje te missen”, erkent hij.