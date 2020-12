Prins Carlos verklaart verschil in positie tussen zijn zoons

Ⓒ ANP/HH

Prins Carlos van Bourbon-Parma heeft zich zondag in een vraaggesprek met de Spaanse digitale krant El Español voor het eerst in lange tijd uitgesproken over zijn oudste zoon, prins Carlos Hugo (23). Die is geboren uit een buitenechtelijke relatie en streed na zijn achttiende verjaardag met succes om het recht de titel en achternaam van zijn vader te mogen voeren. Hij is sinds 2018 dan ook prins de Bourbon de Parme, zoals de familie in Nederland officieel heet.