Tom Tykwer juryvoorzittter festival Berlijn

Het is de eerste keer dat Tykwer deze taak op zich neemt. Tot nu toe werden zes films van de regisseur opgenomen in het programma van Berlijn.

De filmmaker brak in 1999 internationaal door met zijn thriller Lola Rennt. Daarna maakte hij onder meer de verfilming van succesboek Das Parfum en ontwikkelde hij de Netflix-hit Sense8. Vorige jaar was Paul Verhoeven de voorzitter van de jury in Berlijn.