BZV: Jacht op Jan, Aletta, Johan en Wim geopend

Boer Jan, die in Canada een pluimveebedrijf heeft, kreeg 238 brieven van dames die hem wel zien zitten. Tien van die 238 dames nodigde hij uit voor een zinnig gesprek, waarna Florence, Judith, Janna, Hendrika en Claire werden uitgekozen voor een volgende date. Daaruit moet blijken wie er wat Jan betreft mee mag naar Canada om hem nóg beter te leren kennen.

Geitenhoudster Aletta kreeg 136 brieven van mannen die wel met haar mee willen naar Bonaire. De brief van Jan H. raakte meteen een gevoelige snaar bij haar: door zijn tekst "Juist dat doen wat je bent, om te zijn" kwamen de tranen bij Aletta. Hij werd uitgekozen voor de volgende date, net als Arie-Jan, Jan F., Koen en Patrick.

Maar boer Wim kreeg tot zover de meeste brieven. Maar liefst 313 vrouwen zien een bestaan op zijn boerderij in Tanzania helemaal zitten. Wim kiest secuur: "Ik zoek geen vrouw die past bij het familiebedrijf, ik zoek een vrouw die past bij Wim. En dan pas bij mijn bedrijf." Karin, Mary Ellen, Evelyne, Janne en Marlies zijn de dames die kans maken bij Wim.

Johan, melkveehouder in Denemarken, kreeg 45 brieven. Veel meer dan hij verwacht had. "Dat kan ik niet geloven hoor", riep hij verbijsterd uit. Met welke vijf dames het gaat klikken, zal pas in de uitzending van volgende week blijken. Ook hoe het melkveeboer Jos zal vergaan, is dan te volgen.