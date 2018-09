Bauertjes steken handen uit de mouwen

Frans, Mariska en twee van hun vier kids hebben voor rond de 1000 kinderen kerstpakketten gevuld met allerlei leuks. De pakketten zijn bestemd voor kinderen die of onder de armoedegrens leven of hun Kerst in het Sophia Kinderziekenhuis moeten doorbrengen.

De sfeer zat er tijdens het inpakken goed in, vertelt Frans aan Omroep Brabant. "Het is mooi dat iedereen belangeloos wil meewerken. Met twintig vrijwilligers maken we er ook nog eens een gezellige dag van. Het is een serieuze kerstdoos geworden, met snoep en leuke spelletjes en grappige dingen." Met grappige dingen doelt Frans op de scheetzak die hij in de pakketten stopt.

Ook haarstylist John Beerens hielp een handje voor het goede doel, hij zal de pakketten samen met Frans over twee weken gaan uitdelen aan de kinderen in het ziekenhuis. De andere kerstpakketten worden vanaf vrijdag verspreid over de voedselbanken. De pakketten zijn beschikbaar gesteld door het Sterrenfonds.