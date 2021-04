Anthony Hopkins ziet acteren als een betaalde hobby

„Ik pak een kopje thee of koffie en zeg ’goedemorgen’ als ik op de set aankom. Sommige mensen maken er een hele heisa van, maar ik kan dat niet”, zegt de Oscarwinnaar tegen de Britse tabloid The Sun. „Ik heb mijn eigen leven en acteren is een hobby. Een betaalde hobby, maar ik geniet er wel van.”

Sir Anthony is zondag overigens opnieuw in de race voor een Academy Award, dit keer voor zijn rol als de ouder wordende vader Anthony in The Father. De acteur heeft al de nodige prijzen en succesvolle films achter zijn naam staan, maar dat is hem niet naar het hoofd gestegen. Hij probeert mensen er dan ook te wijzen dat roem niet alles is.

„Ik ontmoet veel jonge mensen die willen acteren en beroemd willen worden, en dan zeg ik hen dat als ze aan de top zijn, er daarna niks meer is”, aldus de Brit, die daarom een goede raad heeft voor jonge acteurs. „Het meeste aan dit vak is nonsens, het merendeel is een leugen. Accepteer het leven zoals het is en wees gewoon dankbaar dat je er bent.”