Donderpreek voor Harvey Weinstein omdat hij dit zijn cel in liet smokkelen

De 69-jarige zou in eerste instantie hebben beweerd dat hij het snoepgoed zelf had meegenomen toen hij in juli werd overgebracht naar een gevangenis in Los Angeles. Maar de gevangenisleiding geloofde daar niets van, omdat de cel in de maanden ervoor grondig was geïnspecteerd. Ook vonden zij het te verdacht dat de chocola opdook vlak nadat Weinstein zijn advocaat op bezoek had gehad.

Uiteindelijk hebben de de oud-producent en zijn advocaten schuld bekend. In een statement aan Variety laat Weinstein weten: „Dit was een onschuldig misverstand en het zal niet meer gebeuren. Ik ben altijd een voorbeeldige gevangene geweest die alle regels in acht neemt en het spijt me oprecht.” Zijn juridische team voegde daaraan toe: „Het spijt ons zeer dat dit heeft plaatsgevonden. Dat was niet eerder gebeurd en zal ook niet meer gebeuren.”

Weinstein wacht in Los Angeles zijn tweede grote misbruikproces af. Hij wordt in deze zaak verdacht van elf gevallen van aanranding en/of verkrachting. In 2020 werd hij in New York al veroordeeld tot 23 jaar cel voor andere gevallen van seksueel geweld.