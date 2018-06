'Lady Gaga promoot wiet'

In een interview met Channel 4 vertelt Gaga dat ze wiet rookt om haar roem te vergeten.

"Ik neem een trekje van een joint en dan vergeet ik alles om me heen. Ik voel me dan weer helemaal 17, toen ik in mijn witte go-go laarzen op zoek was naar een baan", lacht ze.

De excentrieke zangeres laat weten dat het haar creatief maakt en dat het erg bevrijdend werkt.

Onlangs gaf Gaga toe dat ze verslaafd is aan marihuana. In tegenstelling tot haar bewering in 2010 waarin ze aangaf dat ze alleen vroeger drugs gebruikte voor inspiratie.