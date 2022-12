Trijntje Oosterhuis: optreden met Rob de Nijs was heel ontroerend

Omroep MAX zond de registratie uit van het concert dat Rob de Nijs in juni in de Ziggo Dome gaf. De zanger, die lijdt aan de ziekte van Parkinson, gaf die avond in de Amsterdamse concertzaal zijn allerlaatste concert. „Hij is zo’n ontzettende perfectionist en zo kritisch op zichzelf”, blikt Oosterhuis terug in RTL Boulevard.

„Ik vind het knap dat hij voor zichzelf is blijven staan”, vervolgt Oosterhuis. „Hij heeft veel meegemaakt, hij weet hoe het is om jezelf te behouden.” Daar kunnen veel mensen nog iets van leren, denkt ze. „Hij houdt kwaliteit hoog in het vaandel, dat is prachtig om te zien.”

Het concert werd door ruim 1,2 miljoen mensen gezien. De 79-jarige zanger hield het niet droog tijdens het optreden. Hij werd met een staande ovatie ontvangen en ook tijdens het optreden stonden fans meermaals op. De zaal zong nummers als Malle Babbe en Foto van Vroeger luidkeels mee.